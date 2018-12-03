Копил: хочу взять реванш у Федерера

Румынский теннисист Мариуш Копил выразил надежду, что встретится в будущем с бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и возьмёт у него реванш. Копил уступил Федереру в финале турнира в Базеле в двух сетах.

«Я бы хотел снова сыграть с Федерером. Хочу отомстить, взять у него реванш. Думаю, что в следующий раз буду гораздо ближе к победе, возможно, выиграю. Я бы очень хотел победить его до того, как закончу карьеру.

Я никогда не забуду нашего с ним матча. Он является моим кумиром, королём тенниса. Хотелось бы отправиться в Дубай и вместе с ним потренироваться. Здорово получить от него советы, его огромный опыт очень сильно помогает. Совместная тренировка с ним пошла бы мне на пользу», — цитирует Копила Tennis World USA.