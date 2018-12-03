Барти: турнир в Сиднее получится очень интересным, столько сильных игроков!

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от старта турнира в Сиднее (Австралия). Барти призналась, что будет рада сыграть с сильнейшими теннисистками мира, которые приедут на турнир. Ранее участие в соревновании подтвердили румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер и японка Наоми Осака. Турнир будет проходить с 6 по 12 января 2019 года.

«Жду с нетерпением старта турнира в Сиднее. В нём примут участие очень сильные игроки, в женских соревнованиях будет столько звёздных теннисисток. Участвуют восемь теннисисток из топ-10 рейтинга WTA. Уверена, что турнир получится очень интересным. Соревнования будут важными для австралийских теннисисток, мы сможем проверить себя на фоне сильнейших игроков мира перед стартом сезона», — цитирует Барти пресс-служба WTA.