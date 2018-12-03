Соболенко и Ван Цян сыграют на турнире в Шэньчжэне, где выступит Шарапова

Китайская теннисистка Ван Цян и представительница Беларуси Арина Соболенко вошли в состав участниц турнира в Шэньчжэне (Китай), который пройдёт с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года, сообщает официальный сайт тура. Китай на этих соревнованиях также представят Чжэн Сайсай, Чжан Шуай и Ван Яфань.

«Для китайского тенниса здорово, что в основной сетке сыграют так много представительниц этой страны. В 2013 и 2014 годах титулы на турнире в Шэньчжэне завоевала Ли На. Может быть, в 2019 году победа также достанется китаянке. Болельщикам всегда приятно поддерживать соотечественниц. Мы ожидаем, что атмосфера на матчах будет прекрасной.

Помимо этого мы рады, что в состав участниц вошли Мария Шарапова, Елена Остапенко и Каролин Гарсия. Уверен, что ещё одна молодая теннисистка привлечёт всеобщее внимание. Это Арина Соболенко. 20-летняя представительница Беларуси провела великолепный сезон. Уверен, что зрители будут рады видеть её на корте», — сказал директор турнира Луис Карвальо.

Афиша турнира доступна в «твиттере» соревнований в Шэньчжэне.

