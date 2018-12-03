Лыкин: в 2018 году не могу не отметить продвижение Касаткиной в рейтинге WTA

Валентин Лыкин, отец и тренер российской теннисистки Ксении Лыкиной, подвёл итоги 2018 года в WTA-туре, а также отметил прогресс Дарьи Касаткиной.

«Теннис как живой организм и не стоит на месте, развивается, вместе с ним появляются новые лица, кто-то заканчивает карьеру, кто-то только начинает, кто-то проводит отличный сезон, а у кого-то спад, кто-то меняет тренеров и команду, кто-то продолжает в старом составе. Кто следит за теннисом, знает, о чём я говорю. Теннис жив, и это радует! Безусловно, хочется отметить продвижение Дарьи Касаткиной по рейтингу (попадание в топ-10), и ещё одно радостное событие – Елена Веснина стала мамой! Но мы очень надеемся на её скорое возвращение в тур», — цитирует Лыкина «Московский комсомолец».

В текущем сезоне Касаткина провела 66 матчей, в 42 из которых ей удалось победить. В активе спортсменки победа на соревнованиях «ВТБ Кубок Кремля». Эти успехи позволили 21-летней уроженке Тольятти впервые в карьере попасть в топ-10 лучших теннисисток мира.