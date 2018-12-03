Монфис будет работать с новым тренером

Французский теннисист Гаэль Монфис сменил тренера. Как сообщает Ubitennis, 32-летний уроженец Парижа договорился о сотрудничестве с Лиамом Смитом.

Ранее Смит работал с Мэттью Эбденом из Австралии и представителем Молдавии Раду Алботом.

Монфис выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде. Полуфиналист двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции — 2008 и US Open 2016). В рейтинге ATP спортсмен располагается на 29-м месте.

Ранее Гаэль подтвердил участие в турнире в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт с 7 по 12 января 2019 года. Он не выступал на этих соревнованиях с 2013 года. В прошлом сезоне испанец Роберто Баутиста-Агут в финале обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.