Иснер в шестой раз в карьере подал наибольшее количество эйсов за сезон

Американец Джон Иснер стал лидером 2018 года по количеству выполненных подач навылет – всего теннисист отметился 1213 эйсами, что на 131 больше, чем у южноафриканца Кевина Андерсона, занявшего второе место.



Иснер в четвёртый раз подряд и шестой раз в карьере выполнил за сезон более 1 тыс. эйсов. Все шесть раз, когда это случалось, он становился лучшим теннисистом сезона по данному показателю – это рекорд ATP.



В четвертьфинале турнира в Хьюстоне Иснер выполнил 10000-й эйс в карьере, став четвёртым теннисистом, которому удалось преодолеть эту отметку. Ранее таким показателем могли похвастать Иво Карлович, Роджер Федерер и Горан Иванишевич. До конца сезона Иснер выполнил ещё 937 эйсов и обошёл Иванишевича и Федерера.

Иснер: рад оказаться в таком маленьком клубе игроков с 10 тыс. эйсов