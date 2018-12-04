Серена и Винус Уильямс сыграют друг с другом на выставочном турнире в Абу-Даби

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс подтвердили своё участие в выставочном турнире в Абу-Даби Mubadala World Tennis Championship, сообщает журналистка Рим Абули в своём «твиттере». Сёстры сыграют друг с другом в рамках женского выставочного матча 27 декабря.



Ранее теннисистки встречались 30 раз, и в 18 случаях побеждала Серена. Последний матч между сёстрами состоялся на Открытом чемпионате США – Серена разгромила Винус со счётом 6:1, 6:2.



В мужском турнире примут участие испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, россиянин Карен Хачанов и другие теннисисты. Действующим чемпионом турнира является южноафриканец Кевин Андерсон.

Первая ракетка России Хачанов свой стартовый матч проведёт против австрийца Доминика Тима.