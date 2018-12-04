Чхун Хён: травмы – это естественное явление, я не переживаю по поводу них

Корейский теннисист Хён Чхун прокомментировал большое количество травм, которые преследовали его на протяжении всего 2018 года.



«Различные повреждения являются следствием напряжённых тренировок и матчей. Это вполне логичное и естественное явление, поэтому я не переживаю по этому поводу. По-прежнему прилагаю максимум усилий и рассчитываю выйти на свой игровой пик.

Целью на 2019 год является завершение сезона без травм. В целом я не из тех игроков, которые ставят перед собой глобальные цели – я лишь концентрируюсь на отдельно взятых матчах. Тем не менее я был бы счастлив отыграть все турниры в году, в том числе и на траве», – цитирует Чхуна Tennis Now.



В минувшем сезоне 22-летний теннисист провёл 47 матчей, в которых ему удалось добыть 29 побед. В данный момент южнокореец располагается на 25-й строчке в мировом рейтинге ATP.