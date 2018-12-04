Хаас: победив Федерера в Штутгарте, я думал, что стоит сразу завершить карьеру

Директор турнира в Индиан-Уэллсе, немецкий теннисист Томми Хаас, завершивший карьеру в марте 2018 года, признался, что особенно рад последней победе, которую он одержал над швейцарцем Роджером Федерером на турнире в Штутгарте в 2017 году.

«Возможность сыграть с Роджером на траве и победить его — это запоминающийся способ завершить карьеру. Получается, что свою последнюю победу в ATP-туре я одержал в матче с Федерером. Приятно закончить на такой ноте. Я тогда думал, что стоит уйти сразу после победы над Роджером, но у меня оставались обязательства перед турнирами. При этом я чувствовал, что организм уже не справляется с нагрузками.

После завершения карьеры я хорошо себя чувствую, но дел очень много. Я не думал, что буду так занят», — цитирует Хааса Tennis 365.

13 мая 2002 года Томми стал второй ракеткой мира. Восемь сезонов он заканчивал в топ-20. На его счету 15 титулов и 28 выходов в финал турниров ATP. Свои последние титулы он выиграл в 2013 году, победив в Мюнхене и Вене. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Australian Open (1999, 2002, 2007) и Уимблдона (2009).