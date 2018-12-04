Оганян: когда Серена заканчивает тренировку, все знают — с ней говорить не стоит

Алексис Оганян, муж 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, сообщил, что для его супруги очень важное значение имеет время, которое она может потратить на себя.

«Одна из самых важных деталей её тренировок, о которой мало кто знает, заключается в том, что, когда она заканчивает работу на корте, она полностью отстраняется. Абсолютно. Её дело останавливается, она всё закрывает и создаёт время для себя.

Она словно говорит: «Я закрыта для дел». Её ассистенты, команда — все знают, что с ней говорить не стоит — это её время. Сейчас я могу разделить с ней это время и Олимпией. Но Серена очень консервативна в этом вопросе. Ей нужно время для себя», — цитирует Оганяна Business Insider.