Сформирован заявочный лист на Australian Open 2019

Стал известен список участников Открытого чемпионата Австралии по теннису, который пройдёт в Мельбурне с 14 по 27 января 2019 года.

В основной заявочный лист включены россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Напомним, призовой фонд Australian Open 2019 составит $ 42,7 млн. В 2018 году победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получили по $ 4 млн.

На кортах во всех матчах основной сетки будет установлен таймер, отсчитывающий 25-секундный перерыв между концом розыгрыша и выполнением подачи. Система «Хоук-ай» будет установлена на всех 16 кортах.

Кроме того, сетка квалификации теперь составит не 96, а 128 игроков.

Список участников первого в сезоне ТБШ доступен в "твиттере" журналиста Луки Фиорино.