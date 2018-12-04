На Australian Open будет введён супер-тай-брейк в решающем сете при счёте 6:6

Организаторы Открытого чемпионата Австралии получили разрешение ввести тай-брейк в решающей партии. В отличие от US Open, где при счёте 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супер-тай-брейк до 10 очков, сообщает The Times. Новшество может быть введено уже в турнире 2019 года.

Данное правило будет применяться во всех разрядах и на всех уровнях турнира.

Ранее организаторы Уимблдона сообщили о решении ввести тай-брейк в решающем сете, но он будет проводиться при счёте 12:12.

Единственным турниром «Большого шлема», на котором тай-брейк в решающей партии не предусмотрен, остаётся Открытый чемпионат Франции.

Australian Open 2019 года пройдёт с 14 по 27 января.