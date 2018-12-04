Кто из теннисисток сыграет успешнее всех в сезоне-2019?

«Чемпионат» приглашает читателей ответить на вопрос, кто из теннисисток окажется наиболее титулованной в следующем году.

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Первой ракеткой мира является румынка Симона Халеп. На счету 27-летней теннисистки 18 титулов турниров WTA в одиночном разряде, три из которых она выиграла в 2018 году. В прошедшем сезоне Халеп первенствовала на соревнованиях в Монреале и Шэньчжэне, а также впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Напомним, из-за травмы спины Симона пропустила Итоговый чемпионат в Сингапуре, победу в котором одержала представительница Украины Элина Свитолина. Этот успех позволил 24-летней спортсменке впервые в карьере подняться на четвёртое место в рейтинге WTA.