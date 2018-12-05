Серена Уильямс заявила о важности программирования в своей жизни

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что начала обучаться программированию.

«Это очень важно для меня. Особенно потому, что мой модный бизнес полностью работает в режиме онлайн. Начать никогда не поздно», — цитирует Уильямс Page Six.

Минувший сезон американка закончила на 18-м месте в рейтинге WTA. В 2018 году после возвращения в профессиональный спорт лучшим результатом Серены стал выход в финал Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису. В обоих финалах она уступила – в Лондоне немке Анжелике Кербер, а в Нью-Йорке – японке Наоми Осаке. Поединок в США ознаменовался громким скандалом – Уильямс-младшая обвинила судью на вышке во лжи и сексизме.