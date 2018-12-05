Серена Уильямс вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. 37-летняя уроженка Сагинау, вернувшаяся в тур после рождения дочери, заняла 79-ю строчку.

Серена Уильямс стала единственной представительницей мира спорта в этом рейтинге. На первой позиции располагается канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, третьей стала глава МВФ Кристин Лагард.

Единственной представительницей России в этом списке Forbes стала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Уильямс в 2018 году дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата США. В рейтинге WTA она занимает 16-ю строчку.