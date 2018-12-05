Мюллер: против Надаля и Федерера у меня было больше шансов, чем против Маррея

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер рассказал о своих предпочтениях в матчах против представителей «Большой четвёрки».



«Я всегда знал, что для победы над этой четвёркой игроков мне нужно, чтобы сошлись звёзды. Должен признаться, что я всегда предпочитал матчи с Федерером и Надалем встречам с Джоковичем и Марреем – мой стиль, особенно на быстром покрытии, больше подходит для игр с Надалем.



Против Роджера мне тоже нравилось играть, даже несмотря на то что я обычно не мог выиграть у него даже партию. Периодически он давал отдышаться во время матча, совершая ошибки сам. С Джоковичем и Марреем такого не было никогда», – цитирует Мюллера Tennis World USA.



Напомним, Мюллер завершил профессиональную карьеру по завершении минувшего сезона.