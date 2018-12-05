Иснер: Хьюитт ведёт себя высокомерно, требуя от Гимельстоба покинуть свой пост

Американский теннисист Джон Иснер вступился за бывшего тренера Джастина Гимельстоба, которого обвиняют в нападении на человека. Ранее австралиец Ллейтон Хьюитт призвал Гимельстоба покинуть пост в совете директоров ATP.



«Конечно, Джастин является очень близким человеком для меня. Он не только мой бывший тренер, но и друг. Но даже если бы мы не были так близки, я бы поддержал его – он абсолютно невиновен, пока не доказано обратное.



Совсем скоро мы узнаем о результатах расследования, всплывут какие-то факты. Возможно, я выражаю непопулярное мнение, но прошу воздержаться от критики в его адрес.



Ллейтон Хьюитт также не знает всех деталей этого дела. Да, он был вовлечён в неприятный конфликт с участием Джастина, но требовать мгновенной отставки Гимельстоба – это слишком высокомерно», – цитирует Иснера FOX Sports.



На US Open 2011, во время матча с Джеймсом Блэйком, тренером которого являлся Гимельстоб, Хьюитт потребовал убрать с корта чернокожего линейного, который якобы подсуживал американцу.

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