Шарапова: теннисисты не собирают пресс-конференций из-за микротравм

Россиянка Мария Шарапова рассказала о проблемах, с которыми сталкивается каждый профессиональный спортсмен.



«Стоит признать – физически проблемы являются неотъемлемой частью спорта, и теннис не стал исключением. Ощущение уверенности и того, что ты сможешь воплотить в жизнь всё задуманное, очень помогает. Это отличное чувство, но далеко не всегда ты его испытываешь.



К сожалению, очень часто травмы вмешиваются в ваши планы. Каждый спортсмен готов к этому и не боится небольших повреждений. Бывает так, что различные мелочи мешают вам сделать те или иные вещи, но мы никогда не созываем пресс-конференций, чтобы сообщить об этом всем», – цитирует Шарапову Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова выступит на Открытом чемпионате США.