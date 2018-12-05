Т. Надаль: Федерера можно сравнить с Месси, тогда как Рафа – это Роналду

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, сравнил Роджера Федерера и своего племянника с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.



«Рафаэль обладает трудовой этикой, сопоставимой с Криштиану. С другой стороны, у Федерера невероятная техника – в этом его можно сравнить с Месси.



Впрочем, Рафа тоже талантлив. Его интенсивность во время игры уникальна – ей нет никаких аналогов в теннисе. Рафа — левша? Да, в начале карьеры он начинал играть правой рукой, но переучивал его не я.

Ещё, играя в футбол, он чаще использовал левую ногу, поэтому в начале карьеры он приблизительно одинаково играл обеими руками. Нам пришлось сделать выбор, и он пал на лучший вариант», – цитирует Тони Tennis World USA.

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