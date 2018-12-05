Нисикори: врачи сказали, что травма запястья может вернуться в любой момент

Японец Кей Нисикори рассказал о восстановлении после травмы запястья, из-за который он был вынужден пропустить внушительный отрезок в 2017 году.

«Я был серьёзно напуган, ведь запястье играет ключевую роль в теннисе. Я очень беспокоился, что мне придётся играть с болью до конца карьеры. Посоветовавшись с врачами, я принял решение отказаться от операции. Тем не менее мне сказали, что рецидив вполне вероятен даже после полного восстановления.



Я продолжил играть в надежде вернуться на высокий уровень и понимал, что будто поднимаюсь по лестнице, улучшая свою игру шаг за шагом, преодолевая ступеньку за ступенькой.



В этом году я играл без какого-либо давления, поэтому смог довести свой уровень до стопроцентного во второй половине сезона. В следующем сезоне не будет проще, и я это прекрасно понимаю», – цитирует Нисикори The Japan Times.