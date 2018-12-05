Т. Надаль: Рафаэль никогда не употреблял допинг – это противоречит его философии

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, отверг всяческие обвинения в употреблении его племянником запрещённых препаратов.



«В этом мире много идиотов, которые не уважают теннисистов. Хочу сказать, что допинг полностью противоречит философии Рафаэля. Мы никогда не поставили бы под угрозу его здоровье. Победы важны, но всем известно, что Надаль – правильный человек, который никогда не обманет своего соперника», – цитирует Тони Tennis World USA.

В 2018 году 32-летний Надаль одержал 45 побед в 49 проведённых матчах. В его активе пять завоёванных трофеев, в том числе 11-я победа в карьере на «Ролан Гаррос».

Тони Надаль – самый титулованный тренер в истории тенниса. Под его руководством Рафаэль выиграл 17 турниров «Большого шлема».

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