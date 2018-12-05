Андухар: удивительно, что Надаль и Федерер так здорово меняют стиль игры

Испанский теннисист Пабло Андухар выразил восхищение карьерами Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Также Андухар отметил, как сильно изменился теннис за последние годы.

«Надаль и Федерер – два великолепных человека. Меня не удивляет, что они так долго держатся на вершине. Скорее я больше удивлён, что им удалось приспособить свою игру, подстроить её. Они очень хороши именно в этом компоненте.

Федерер сейчас играет в более прямой теннис, он не наносит много ударов. Рафа более агрессивен. Также я бы выделил Джоковича. Он вернулся и очень хорош, уверенно занимает первую строчку в рейтинге ATP.

Когда я только начинал играть в теннис, 27-летние теннисисты заканчивали карьеры. Сейчас теннисисты выступают до 37 лет. Это не значит, что молодые игроки стали хуже. Просто теннисисты научились лучше заботиться о своём здоровье и держать себя в форме», — цитирует Андухара Tennis World USA.