Шаповалов: с детства хотел выступать на крупных турнирах

Канадский теннисист Денис Шаповалов подвёл итоги сезона и выразил надежду на успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Теннисисты – люди, которые призваны развлекать людей. Когда я был маленьким, всегда хотел выступать на крупных турнирах перед болельщиками. Мне нравится выплёскивать свои эмоции во время матчей.

Я горжусь своими результатами в 2018 году. Нужно учитывать, что я играю на турнирах тура лишь второй год. Моя главная цель? Глобальная цель – способствовать развитию спорта в моей стране.

Я быстро сумел подняться вверх в рейтинге ATP. Но я готов бороться с сильнейшими. Я думаю, что мой уровень соответствует этому», — цитирует Шаповалова пресс-служба Australian Open.