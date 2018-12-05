Панатта: Надаль и Джокович играют в скучный теннис

Бывший итальянский теннисист, победитель «Ролан Гаррос» 1976 года Адриано Панатта поделился мнением о современном состоянии мужского тенниса. Панатта посетовал на нехватку ярких личностей, высоко оценил игру швейцарца Роджера Федерера и вспомнил легендарного теннисиста Илие Настасе.

«Федерер — настоящая смесь Тони Беннетта, Пола Маккартни и «Пинк Флойд». Федерер продолжает удивлять меня своими шоу. Надаль отлично бьёт, он очень агрессивен. Джокович хорошо отбивает мячи, но игра Джоковича и Надаля очень скучна. Они отлично играют, но это скучно.

В моё время теннис был более интересным. Посмотрите на Илие Настасе! Он был немного сумасшедшим, его всегда обсуждали, за ним было интересно наблюдать. В то же время он всегда был хорошим парнем», — цитирует Панатту La Nazione.