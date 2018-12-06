Цонга получил «уайлд-кард» на Открытый чемпионат Австралии

Французский теннисист Жо-Вильфред Цонга примет участие в первом турнире «Большого шлема» в новом сезоне. Француз получил от организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису «уайлд-кард», сообщает пресс-служба Федерации тенниса Франции.

Цонга получил «уайлд-кард» по программе обмена между федерациями тенниса Франции и Австралии. Цонга, являющийся финалистом Australian Open 2008 года, начнёт свой путь на турнире с первого круга основной сетки. Француз, восстановившись после травмы, 2018 год завершил на 258-м месте в рейтинге ATP.

Также «уайлд-кард» на женский турнир получила француженка Клара Бурель, занимающая 619-е место в рейтинге WTA.

Australian Open – 2019 будет проходить с 14 по 17 января.