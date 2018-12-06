Гоффен: никогда не забуду, как меня встретили после матча с Федерером на «РГ"

Бельгийский теннисист Давид Гоффен рассказал, как справляется с грузом ожиданий. В 2017 году бельгиец впервые в своей карьере вошёл в первую десятку рейтинга ATP.

«Мне не так важно, какое место в рейтинге я занимаю. Лучше быть 30-м, но счастливым, чем находиться в первой десятке и оставаться грустным. Не все в теннисе понимают это.

Каждый раз, когда выходишь на корт, чувствуешь всё большее давление. Некоторые игроки с этим не справляются. Я сам иногда забываю свою роль в жизни других игроков. В то же время я всегда буду помнить, как меня встретили после матча с Роджером Федерером на «Ролан Гаррос» в 2012 году. После матча я сам поздравил себя с успешной игрой», — цитирует Давида Гоффена Paris Match.