Чемпион Australian Open — 2002 Юханссон стал новым тренером Краиновича

Швед Маркус Юханссон, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2002 и экс седьмая ракетка мира, присоединился к команде сербского теннисиста Филипа Краиновича. В ближайшее время Краинович и Юханссон отправятся в Монте-Карло, где начнут подготовку к новому сезону.



«Мы договорились ещё месяц назад, и для меня большая честь начать сотрудничество с Томасом – человеком, который обладает огромным опытом и многое знает о теннисе. Надеюсь, это сработает.



Первоначальной целью является попадание в топ-50 рейтинга ATP, далее – повторение своего предыдущего рекорда (26-я строчка. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, я созрел и могу играть с любым теннисистом в мире», – цитирует Краиновича SportKlub.



В данный момент 26-летний серб занимает 95-ю строчку в рейтинге ATP.