Видео: Серена Уильямс станцевала в боксёрском зале

Американка Серена Уильямс продолжает подготовку к новому сезону. На одной из видеозаписей, выложенных в её «инстаграме», 37-летняя теннисистка танцует на фоне боксирующего Фрэнсиса Тиафо. На самой Серене также боксёрские перчатки.

Свой первый официальный турнир Уильямс-младшая проведёт в Перте (Австралия), где поучаствует в Кубке Хопмана. Её партнёром по команде станет именно Тиафо. За несколько дней до старта Кубка Хопмана американка выступит в выставочном турнире в Абу-Даби, где сыграет против своей старшей сестры Винус.



В минувшем сезоне Серена провела 24 матча, из которых выиграла 18. В данный момент американка занимает 16-ю строчку в рейтинге WTA.

Видео можно увидеть в «инстаграме» Серены Уильямс.

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