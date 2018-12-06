Бартоли начала тренерскую карьеру

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли сообщила о начале тренерской карьеры. Она будет работать с соотечественницей Люси Варнье. 19-летняя теннисистка в этом сезоне выступала на соревнованиях ITF и в рейтинге WTA занимает 761-ю строчку.

«Пока что она улыбается. Посмотрим, что будет после 18 дней тренировок. Очень рада стать тренером молодой французской девушки Люси Варнье», — написала Бартоли в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Марион Бартоли.

В 2015 году Варнье получила серьёзную травму колена, в результате чего пропустила 11 месяцев.

«Это новый старт в моей карьере. Я хочу прибавлять и подниматься выше в рейтинге. Я перестану играть на турнирах с призовым фондом $ 15 тысяч и сосредоточусь на соревнованиях с призовым фондом $ 25 тысяч. Если получится, я впервые сыграю в квалификации «Ролан Гаррос», — сказала Варнье.