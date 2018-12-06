Эксперт Sky Sports: Джокович может обойти Федерера по числу побед на ТБШ

Эксперт Sky Sports Стефано Мелоккаро считает, что сербский теннисист Новак Джокович может обойти швейцарца Роджера Федерера по числу титулов на турнирах «Большого шлема». Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», а Джокович – 14.

«Может ли обогнать Джокович Федерера? Да, если продолжит играть в том же духе. Новак очень голоден до побед. Он осознал, как неприятно, когда ты долго не можешь победить.

Я уверен, что ему по силам обойти Федерера. Ему нужно выиграть ещё семь титулов, чтобы опередить Рафу. Но там ещё есть Рафаэль Надаль.

Джокович выиграл два турнира «Большого шлема» за год. Сейчас он полностью здоров, с ним работает отличная команда. Всё реально», — цитирует Мелоккаро Daily Express.