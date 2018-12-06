Макинрой: Маррей может вернуться в топ-10 рейтинга ATP в течение 6-9 месяцев

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей сможет вернуться на былой уровень. Маррей пропустил длительный период из-за травмы бедра, но не сумел выиграть ни одного турнира в 2018 году. Из-за травмы Маррей был вынужден пропустить три из четырёх турниров «Большого шлема». Маррей примет участие в Открытом чемпионате Австралии в 2019 году по защищённому рейтингу.

«Посмотрите на то, каких результатов добился Федерер в 36 лет, посмотрите на результаты Надаля. Уверен, что Маррей смотрит на них и думает, что ему тоже по силам добиться аналогичных успехов.

Он был одним из сильнейших игроков за последние 10 лет, выигрывал турниры «Большого шлема» за счёт своей физической формы. Если он будет готов на что процентов или будет находиться близко к этому уровню, то сможет вернуться в торп-10 рейтинга ATP в течение шести-девяти месяцев.

Для Маррея также важно будет справляться с эмоциональным давлением, ведь впереди ещё длинный сезон», — цитирует Макинроя The Independent.