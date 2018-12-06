Макинрой: С. Уильямс не за что извиняться после US Open

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что американка Серена Уильямс не должна извиняться за поведение в финале US Open 2018 года. В финальном матче с Наоми Осакой американская теннисистка устроила перепалку с судьёй Карлосом Рамосом. В итоге арбитр снял с Уильямс очки, Осака победила в двух сетах. После матча Уильямс назвала Рамоса «сексистом» и «вором».

«Серена должна извиняться? Перед кем? Она назвала судью вором? У меня есть для вас плохая новость: многие спортсмены, включая меня, использовали куда более жёсткие выражения.

Конечно, не стоит никого называть вором. В то же время я не помню, чтобы Серена называла судью сексистом. Она говорила о проблеме различного отношения к людям разного пола. Вообще, когда она говорила о сексизме, я был удивлён, что она не упомянула меня. В целом Серена права, когда говорит о таких вещах.

В любом случае в спорте используются более жёсткие и грубые выражения. Кого мы обманываем? Посмотрите футбольные матчи», — цитирует Макинроя Metro.