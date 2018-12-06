Де Минор: матч с Надалем был очень важен, я получил ценный опыт

Австралийский теннисист Алекс де Минор, комментируя итоги сезона, признался, что ему помог матч с испанцем Рафаэлем Надалем. В 1/16 финала Уимблдона де Минор в трёх сетах уступил Надалю. В течение года де Минор сумел проделать большой путь в рейтинге ATP. Год он начинал за пределами топ-200, а закончил его в топ-35. В итоге австралиец сумел получить путёвку на турнир ATP Next Gen Finals.

«Мне, безусловно, нужен был опыт игры с таким соперником, как Рафа. Игра с соперником такого уровня входила в список целей, которые я ставлю себе. И я смог извлечь большую пользу из того матча.

Сперва было тяжело, я был ошарашен. Но теперь я уже получил этот опыт и буду знать, чего стоит ждать в подобных ситуациях. Думаю, что в следующий раз я сыграю лучше с соперником из топ-5.

Впереди большой подготовительный период и Australian Open. Нужно хорошо подготовиться к турниру», — цитирует де Минора SBS.