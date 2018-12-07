Цибулкова планирует выпустить автобиографию

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова сообщила, что собирается выпустить автобиографию. По словам спортсменки, она уже приступила к работе над новой книгой.

«Я хочу поделиться с вами большими новостями. Не пытайтесь угадать, нет, я не беременна и не планирую завершать карьеру! Сообщаю, что сейчас я работаю над мемуарами вместе со словацкой писательницей и моей подругой Андреой Коддингтон. Она очень хорошо меня знает.

Наша книга не будет посвящена исключительно теннису. В ней будет всё: моя любовь к теннису, победы и поражения, достижения, ошибки, мой интерес модой. Мы расскажем о моих друзьях, семье и любимом человек. В общем, в книге будет описана вся жизнь», — написала Цибулкова в «инстаграме».