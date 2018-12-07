Сантана: я считаю Роджера Федерера теннисным творцом

Четырёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде испанец Маноло Сантана рассказал об отношении к игре соотечественника Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Я считаю Роджера Федерера теннисным творцом. Он всегда дарит настоящее шоу на корте. Правила могут меняться, но игра и яркое зрелище останутся навсегда.

Моим любимым ударом является форхенд Надаля. Мне очень нравится, как он пытается разнообразить свои действия на корте. Я бы хотел сыграть с Рафой. Конечно, мне было бы тяжело, но я бы точно контролировал ход розыгрышей.

Что касается бэкхенда, то в этом плане Федерер мне нравится больше", — приводит слова Сантаны Tennis World USA.

Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Надаль — 17-кратный.