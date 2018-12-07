С. Уильямс: Меган Маркл даёт мне больше советов по материнству, чем я ей

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о дружбе с Меган Маркл, герцогиней Сассекской. В мае бывшая первая ракетка мира стала гостьей торжественной церемонии бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

«Меган — очень милая девушка. Я говорю ей: „Как ты?“, а она отвечает: „Нет, как ты?“. Тогда я говорю: „Ты слишком милая, Меган, перестань. Ты беременна, у тебя гормоны, так почему же ты так мила?“. Но она всегда была такой.

Несмотря на то что я родила ребёнка, а Меган это ещё предстоит, она всё равно даёт мне больше советов по материнству, чем я ей", — приводит слова Уильямс People.

В 2018 году Серена дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата США.