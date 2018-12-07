Хаас: не забывайте, что Саше Звереву только 21 год

Директор турнира в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас, завершивший карьеру в марте 2018 года, оценил выступление в сезоне соотечественника Александра Зверева. В 2018 году уроженец Гамбурга выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде, Вашингтоне и Итоговый чемпионат ATP

«Зверев ещё раньше доказал, что ему по силам выигрывать турниры серии „Мастерс“. Он набирается опыта и остаётся настоящим бойцом. Но не забывайте, что ему только 21. Вокруг него прекрасная команда и семья с теннисными корнями. Его старший брат Миша поможет Саше понять, что нужно сделать для достижения успеха в туре.

На Итоговом чемпионате Зверев выступил впечатляюще. Обыграть подряд Федерера и Джоковича — это непростая задача. Но Саше удалось навязать свою игру великим чемпионам. Когда он так здорово двигается, мощно подаёт и действует агрессивно, остановить его крайне сложно», — цитирует Хааса Tennis 365.