На проходящем в Лондоне Турнире легенд работу болбоев выполняют собаки

В Лондоне стартовал Турнир легенд Тура чемпионов, в состав участников которого вошли Джон Макинрой, Марк Филиппуссис, Томми Хаас. Ксавье Малисс, Горан Иванишвеич, Хуан-Карлос Ферреро, Грег Руседски и другие.

В первый день турнира, который проходит в «Альберт-холле», австралиец Марк Филиппуссис одолел хорвата Горана Иванишевича со счётом 6:3, 3:6, [17:15]. По ходу встречи Марк отыграл четыре матчбола.

Немец Томми Хаас в двух партиях победил представителя Бельгии Ксавье Малисса со счётом 7:5, 6:4.

Особенностью нынешнего розыгрыша Турнира легенд в Лондоне стало то, что в качестве болбоев используются собаки.

Фото доступно в «твиттере» Нила Маклемана.

Соревнования в «Альберт-холле» завершатся 9 декабря.