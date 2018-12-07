Халеп выиграла приз зрительских симпатий WTA

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп выиграла в голосовании болельщиков на сайте WTA. Халеп признали лучшей теннисисткой по версии фанатов (WTA Fan Favorite). Румынская теннисистка уже второй год подряд получает этот приз.

Приз вручается уже в 10-й раз. За этот период его получали россиянки Мария Шарапова и Елена Дементьева, а также Агнешка Радваньска, представляющая Польшу. Радваньска выигрывала голосование с 2011 по 2016 год.

В 2018 году Халеп впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», став победительницей «Ролан Гаррос». Также румынская теннисистка выиграла Rogers Cup и турнир в Шэньчжэне. Румынке пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы спины. Повреждение не позволило ей сыграть на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.