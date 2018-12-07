Филипусис объяснил, почему Зверев ещё не выиграл ни одного турнира ТБШ

Бывшая восьмая ракетка мира австралиец Марк Филипусис считает, что немецкий теннисист Александр Зверев пока не сумел выиграть ни одного турнира «Большого шлема» из-за стратегии игры.

«Единственный из молодых игроков, кому удалось выйти на высокий уровень, — это Зверев. Тем не менее он ещё не выиграл ни одного турнира «Большого шлема». Ему нужно показать себя уже на ближайшем розыгрыше Australia Open.

Он любит играть, находясь на задней линии. Это нормально, но когда тебе приходится играть семь пятисетовых матчей, становится сложно. В течение первой недели важно не перегрузиться.

На мой взгляд, он находится слишком близко к задней линии. Из-за этого ему приходится очень много работать. Такая игра подходит для турниров с трёхсетовым форматом, но на турнирах «Большого шлема» складывается иная ситуация», — цитирует Филипусиса Metro.