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Нисикори: моя цель на 2019 год — победа на турнире «Большого шлема»

Нисикори: моя цель на 2019 год — победа на турнире «Большого шлема»
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал о целях на 2019 год.

«Вторая половина завершившегося сезона получилась очень хорошей. Я набрал оптимальную физическую форму и показал лучший теннис, на который был способен. Теперь хочу продолжить играть на таком же уровне. Целью является победа на турнире «Большого шлема» и турнирах категории «Мастерс».

Кроме того, через два года состоятся Олимпийские игры в Токио. Мне особенно важно сыграть на них и показать хороший результат», — цитирует Нисикори Tennis World USA.

В минувшем сезоне японец выиграл турнир категории «челленджер» в Далласе, вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и финалы турниров в Вене, Токио и Монте-Карло. Кей выиграл 48 матчей из 70, что позволило ему переместиться на 9-ю строчку в мировом рейтинге ATP.

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