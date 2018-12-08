Нисикори: моя цель на 2019 год — победа на турнире «Большого шлема»

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал о целях на 2019 год.



«Вторая половина завершившегося сезона получилась очень хорошей. Я набрал оптимальную физическую форму и показал лучший теннис, на который был способен. Теперь хочу продолжить играть на таком же уровне. Целью является победа на турнире «Большого шлема» и турнирах категории «Мастерс».



Кроме того, через два года состоятся Олимпийские игры в Токио. Мне особенно важно сыграть на них и показать хороший результат», — цитирует Нисикори Tennis World USA.

В минувшем сезоне японец выиграл турнир категории «челленджер» в Далласе, вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и финалы турниров в Вене, Токио и Монте-Карло. Кей выиграл 48 матчей из 70, что позволило ему переместиться на 9-ю строчку в мировом рейтинге ATP.

Нисикори — теннисист года в Японии