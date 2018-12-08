Шарапова: в теннисе ещё много целей, которые хотела бы достичь

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова заявила, что не испытывает проблем с мотивацией и готова продолжать побеждать на теннисных кортах.



«Приятно осознавать, что ты действительно хорош в чём-то, это хороший способ повысить самооценку. Я не хороша в других видах спорта и ничего не стою во многих других вещах, но когда выхожу на корт, то понимаю, что я действительно хороша.



Я уже многого достигла, и почему-бы не продолжить? Существует ещё много целей, которые я хотела бы достичь. Мотивация никогда не была проблемой. Я долго испытывала проблемы с плечом, но не с мотивацией. Мне очень нравится делать то, что я делаю», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова выступит на Открытом чемпионате США.

Шарапова рассказала о самом важном моменте в 2018 году