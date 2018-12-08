Три удара Шараповой претендуют на звание лучшего по итогам 2018 года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги 2018 года. На этот раз зрителям предложили определить лучший удар в женском туре по итогам сезона. Среди десяти ударов три — авторства экс первой ракетки мира из России Марии Шараповой.



Организаторы голосования отметили действия Шараповой на турнирах в Дохе, Штутгарте и Монреале. Голосование разделено на две группы, в каждой из которых есть минимум одно эффектное действие Марии. Победители каждой из групп встретятся в финальном голосовании.



С нарезкой лучших ударов можно ознакомиться на сайте WTA. Проголосовать за свою фаворитку можно как в группе А, так и в группе B.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова выступит на Открытом чемпионате США.