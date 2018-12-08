Кузнецова: никогда не имела ничего против С. Уильямс

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала многочисленные упоминания её имени в СМИ, связанные с якобы критикой в адрес американки Серены Уильямс.



«Никогда ничего не имела против Серены. Почему они всегда пытаются оказать на меня давление в прессе?» — написала Кузнецова в своём «твиттере».



Минувшим летом Светлана высказалась на тему скандала, связанного с отказом Серены Уильямс сдавать допинг-тест, однако до иностранных СМИ данная информация дошла только сейчас. Тогда Светлана заявила, что «Серене позволяют то, чего никогда не разрешили бы другим игрокам».

Ранее 33-летняя Кузнецова поблагодарила поклонников и сообщила, что не успевает восстановиться к началу грядущего сезона.