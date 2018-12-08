Блинкова учит китайский язык и перечитывает «Войну и мир»

Российская теннисистка Анна Блинкова, которая вошла в топ-100 по итогам 2018 года, рассказала о новом прочтении «Войны и мира» Льва Толстого и желании изучить китайский язык.



«Я люблю путешествовать, чтобы увидеть мир. Ценю эту возможность, которой нет у многих людей. Я рада играть в новых местах или возвращаться на любимые турниры. В 2018 году, например, — на турниры в Тайбэе и Шэньчжэне. Я даже пытаюсь немного выучить китайский, и пока мне не приходится читать или писать, мне он нравится. Изучение новых языков — весёлое занятие и полезно в поиске новых друзей. Цель на 2019-й? Достаточно хорошо говорить по-китайски, чтобы попрактиковаться с китайскими игрокам на турнирах.

Что читаю? На данный момент я перечитываю «Войну и мир» Льва Толстого во второй раз. Мне нравится, как автор описывает каждый характер и внешность каждого человека. Получаешь чёткое представление о них, интересно видеть, насколько они разные в речи и в действиях. Больше всего мне нравится Андрей Болконский, потому что он щедрый, смелый и честный», — приводит слова Блинковой пресс-служба WTA.