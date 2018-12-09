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Маррей в преддверии нового сезона тренируется вместе с Фоньини и Вердаско

Маррей в преддверии нового сезона тренируется вместе с Фоньини и Вердаско
Теннис / ATP

Тренер британского теннисиста Энди Маррея Джейми Дельгадо сказал, что 31-летний уроженец Глазго нацелен сильно провести нынешнее межсезонье, чтобы в 2019 году вернуть прежние оптимальные кондиции. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Ричард Эванс.

«По словам Дельгадо, на тренировках Маррей выкладывается по максимуму, чтобы хорошо подготовиться к турниру в Брисбене (Австралия) в январе. На стадионе, где раньше проводился Miami Open, к нему присоединились Фабио Фоньини и Фернандо Вердаско», — написал Эванс.

Маррей пропустил длительный период из-за травмы бедра и не смог выиграть ни одного соревнования в 2018 году. Из-за повреждения Энди не участвовал в трёх из четырёх турниров «Большого шлема». В минувшем сезоне 31-летний британец провёл 12 матчей, в семи из которых ему удалось победить.

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