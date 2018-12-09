Ферреро: когда Надаль в форме, он похож на зверя

Победитель «Ролан Гаррос» 2013 года Хуан Карлос Ферреро предположил, сколько, по его мнению, испанец Рафаэль Надаль ещё будет играть в теннис.

«Он сможет выступать ещё два или три года. Если Рафа в хорошей форме, то показывает отличный теннис. Больше всего впечатляет его умение сохранять сильную мотивацию в течение всего сезона.

Надеюсь, травмы не будут ему мешать, хотя с возрастом это становится проблемой. Когда Надаль в форме, он похож на зверя. Если Федерер сказал, что будет играть до 40 лет, то у Рафы в 32 года всё ещё впереди", — цитирует Ферреро Tennis World USA.

Напомним, в 2018 году Надаль возглавлял рейтинг ATP, но из-за травмы колена испанец пропустил турниры в Пекине и Шанхае, после чего перенёс операцию по удалению инородного тела из голеностопа. Это заставило Рафаэля досрочно объявить о завершении сезона. Сейчас первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович.