Суарес-Наварро: С. Уильямс доказала, что после родов можно вновь побеждать

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро прокомментировала возвращение в профессиональный спорт американки Серены Уильямс. Бывшая первая ракетка мира пропустила около года из-за родов. В минувшем сезоне Уильямс дошла до финалов двух турниров «Большого шлема».

«Все теннисистки, ставшие матерями, включая Серену, заслуживают лишь восхищения. Может, она и не является лучшим примером, но Серена доказала, что способна доходить до заключительных стадий турниров, выигрывать матчи.

С Сереной всегда сложно играть. Любая соперница, оказываясь на корте напротив Уильямс, знает, что она отдаст все силы ради победы», — цитирует Суарес-Наварро Marca.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Американка вернулась в профессиональный спорт после перерыва, связанного беременностью. В 2018 году она дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата США. Спортсменка закончила год на 16-м месте в рейтинге WTA.