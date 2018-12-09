Векич: молодым теннисисткам не хватает стабильности

Хорватская теннисистка Донна Векич считает, что молодым игрокам, представителям следующего поколения, пока ещё тяжело конкурировать на равных с сильнейшими теннисистками мира.

«В топ-20 рейтинга WTA много теннисисток до 21 года. Но лишь некоторым из них удаётся выигрывать крупные турниры, например Наоми Осаке и Елене Остапенко. Тем не менее пока я не вижу стабильности в результатах молодых теннисисток.

Конечно, у них бывают яркие моменты в карьерах. Но хватит ли им стабильности, чтобы находиться в топ-10 или топ-5 в течение всего года? Я пока не уверена в этом. Но, конечно, любой может обыграть любого. И меня это радует в женском теннисе», — цитирует Векич Sport360.

22-летняя Векич завершила сезон на 34-м месте в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в карьере хорватской теннисистки.