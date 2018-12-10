Ферреро победил Хааса в финале ветеранского турнира в Лондоне

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года, бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро стал победителем традиционного ветеранского турнира в лондонском «Альберт-Холле». В финале он в двух партиях обыграл немца Томми Хааса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Я очень рад, потому что атмосфера в финале всегда отличается от других матчей. Зрители в „Альберт-Холле“ по-настоящему наслаждаются игрой. Игроки здесь очень уважают друг друга, поэтому одержать победу особенно приятно», — приводит слова Ферреро официальный сайт тура.

В противостоянии за третье место австралиец Марк Филиппуссис победил бельгийца Ксавье Малисса со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

В прошлогоднем финале Ферреро обыграл россиянина Марата Сафина — 6:3, 6:4.